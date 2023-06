Roksana Węgiel popularność zdobyła już jako 13-latka, kiedy to wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak). Młoda gwiazda dorastała na oczach całej Polski, a media skrzętnie odnotowywały każde wydarzenie z jej kariery oraz życia prywatnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w 18-te urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe [WYWIAD] INTERIA.PL

W ostatnich miesiącach u wokalistki sporo się dzieje. W styczniu 2023 roku skończyła 18 lat, ujawniła swój związek z starszym od niej o 8 lat Kevinem Mglejem oraz - co dla niej najważniejsze - rozpoczęła promocja jej drugiego albumu. Płyta "13+5" ukazała się 31 marca.

Reklama

Roxie Węgiel jest milionerką. "Po prostu tak wyszło"

Niedawno gwiazda poinformowała, że ona i Mglej są zaręczeni. Ponadto piosenkarka stała się właścicielką pierwszej nieruchomości skierowanej w kierunku inwestycji.

"Z Kevinem remontujemy nasze mieszkanie, a dziś kupiłam swoje pierwsze inwestycyjne. Bardzo się cieszę" - pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Jak mówiła w rozmowie z Żurnalistą, w wieku 17 lat zarobiła swój pierwszy milion złotych. Roxie przyznała także, że to nie pieniądze są dla niej najważniejsze.

"Ucieszyłam się i nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie. Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu. Wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet. W wieku 12 lat zaczęłam i totalnie nie miałam pojęcia, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Nigdy nie miałam mindsetu, że robię coś dla kasy. Po prostu tak wyszło" - wyjaśniła piosenkarka.

Wideo Roksana Węgiel - "...Baby One More Time" | Dance Dance Dance Poland 3

Ile Roxie Węgiel zarabia na koncertach?

Jak podaje "Super Express", 18-letnia gwiazda, niezwykle popularna wśród młodych odbiorców dzięki muzyce, koncertom i kampaniom reklamowym zarabia krocie. Za pojedynczy koncert - według gazety - inkasuje nawet między 20-30 tysięcy złotych.

Roksana Węgiel od 13. roku życia w show-biznesie. Jak się zmieniła?

Podczas pierwszego występu w TVP Węgiel ubrana w dżinsy i skórzaną kurtkę i mającą aparat na zębach, zachwyciła wykonaniem utworu "Halo" Beyonce. Przez pięć lat nagranie Roksany z "The Voice Kids" obejrzano ponad 15 milionów razy.



Zdjęcie Roksana Węgiel w 2018 roku / TVP / Agencja FORUM

2 czerwca 2023 roku wokalistka pojawiła się w strefie jednej z marek odzieżowych, której jest ambasadorką. Uśmiechnięta Roxie pozowała u boku narzeczonego, a także celebrytów. Na tę okazję postawiła na prawdziwie kosmiczną stylizację. Zobacz, jak się ubrała!