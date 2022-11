Roxie Węgiel nie wróci do programu TVP. "Cenię bycie sobą"

Roxie Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Na jej koncerty przybywają tysiące nastolatków, a w social mediach śledzi ją ponad 1,3 miliona osób! Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior" ( zobacz! ), szybko zyskała wielu wiernych fanów.

Po jej sukcesach kwestią czasu było, aż zawita do któregoś z programów telewizyjnych. W ubiegłym roku wzięła udział w programie TVP, który zamiast z muzyką miał najwięcej wspólnego z tańcem. W "You Can Dance - Nowa Generacja" Roxie jednak nie tańczyła, a prowadziła show. Wybór gwiazdy był oczywisty ze względu na to, jak dużą popularnością cieszy się wśród najmłodszych, a to do nich skierowana była taneczna rywalizacja.

W rozmowie z Pomponikiem Roxie zdradziła, że była to raczej jednorazowa przygoda, bo nie czuje się dobrze na scenie w roli prowadzącej.

"Wiesz co, ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej, serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo nie czułam tego" - wyznała piosenkarka.

Jak dodaje, nie chodziło tu o sam program, który ocenia bardzo pozytywnie. Po prostu na scenie woli prezentować swoje piosenki, niż zapowiadać występy innych osób. "Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz... Jednak wyuczone teksty, to wszystko... nie jest dla mnie. Ja lubię dużą spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą" - wyznała Roksana Węgiel.

Roxie Węgiel rozpoczynała swoją karierę mając 13 lat. Niektórzy najwyraźniej zapominają o tym, że czas nie stoi w miejscu, a gwiazda ma już 17 lat. Piosenkarka stawia coraz częściej na dość odważny wizerunek, co odbija się szerokim echem w mediach.

Niedawno Roksana udostępniła na TikToku nowy film, w którym zwraca na siebie uwagę głębokim dekoltem i mocnym makijażem. Nagranie obejrzało ponad 2 miliony użytkowników serwisu! Fani są w szoku!

"W życiu bym nie powiedziała, że to Roksana Węgiel, gdybym nie spojrzała na nazwę", "Ile sezonów pominęłam?", "Niedawno byłaś taka młodziutka...", "Pamiętacie tą dziewczynkę na przesłuchaniach 'The Voice Kids'?", "Nie poznałam" - piszą.

