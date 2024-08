Roxie Węgiel na ślubnym kobiercu! W tej kreacji wyglądała jak anioł

O związku Węgiel i Mleja mówi się w mediach od wielu lat. Choć ich miłość sięga jeszcze 2022 roku, to dopiero w 2023 para oficjalnie ogłosiła, że jest razem. Kontrowersje wzbudzał fakt, że wokalistka miała wtedy 18 lat, a jej partner 26. Pracowała z nim nad albumem "13+5" , dzięki czemu się do siebie zbliżyli.

Roxie do ołtarza poprowadził jej tata, co nie było ogromnym zaskoczeniem dla fanów wokalistki, ponieważ nigdy nie kryła dobrych relacji z rodzicami.

"[...] Powiedziałam jej, że trzymam kciuki, by wszystko się udało, tak jak sobie zaplanowali. Na ich warunkach, na ich zasadach. Że to oni mają bawić się najlepiej, to oni mają być najważniejszymi gośćmi dla siebie. W tym szaleństwie to jest naprawdę ważne!" - mówiła Hyży w rozmowie.