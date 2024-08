Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Przygotowania trwały wiele miesięcy

Roxie Węgiel i Kevin Mglej właśnie wzięli drugi ślub. Zakochani od wielu miesięcy przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia, a fani wokalistki sądzili, że przyjdzie im jeszcze trochę poczekać na ceremonię. Nic bardziej mylnego – do sieci właśnie trafiły zdjęcia z uroczystego wydarzenia. Wszystko owiane było tajemnicą, a goście nie znali lokalizacji do ostatniej chwili!