Roxie Węgiel coraz odważniejsza. Lanberry ją szczerze oceniła

Lanberry to nie tylko utalentowana wokalistka, ale również ceniona autorka tekstów. Jej twórcze talenty przyczyniły się do sukcesów wielu artystów.





Lanberry tworzy dla Gabor i Węgiel

W 2018 roku Lanberry współtworzyła hit Roksany Węgiel "Anyone I Want To Be", który zapewnił Polsce zwycięstwo na Eurowizji Junior. Rok później powtórzyła sukces, będąc jedną z autorek piosenki "Superhero", którą Viki Gabor wygrała 17. edycję Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.

Aktualnie Lanberry jest jedną z gwiazd trwającego właśnie 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.



Lanberry zajeła jasne stanowisko w sprawie Roxie Węgiel

W rozmowie z Plotkiem piosenkarka wyraziła swoją opinię na temat odważnych i często ostatnio dyskutowanych w mediach stylizacji Roksany Węgiel.



"Ja uważam, że każdy ma prawo ubierać się tak jak chce na scenę. Ja zawsze stałam po tej stronie i tak od początku mojej ścieżki muzycznej postępowałam, że to jest moja wizja i Roxie ma taka właśnie wizję i bardzo dobrze się na tej scenie czuje. Zgodnie ze swoją wizją" - powiedziała jasno Lanberry.



