24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Fala protestów pojawiła się również w samej Rosji. Jednoosobowy protest w dwóch miejscach miasta Ufa (stolica Baszkortostanu) zorganizował Ajnur Szajchmetow. Pojawił się przed pomnikiem Saławata Julajewa oraz przed salą koncertową Baszkortostanu. Informacje przekazał portal policyjno-monitorujący OVD-Info.

Na trzymanym przez protestujące transparencie wypisane były wersy z utworu "Keep Ya Head Up" Tupaca - "They have money for war but can’t feed the poor" (pol. "Mają pieniądze na wojnę, ale nie potrafią nakarmić biednych"). "Policja w Rosji oskarżyła protestującego przeciwko wojnie mężczyznę o 'zdyskredytowanie' wojska przez cytowanie na plakacie amerykańskiego rapera Tupaca" - podał "The Moscow Times".

Oskarżony usłyszał zarzuty na postawie ustawy o "fake newsach", którą ustalono po ataku na Ukrainę. Grozi mu kara pieniężna w wysokości 50 tys. rubli (ok 2600zł), a w przypadku kolejnych takich wystąpień może zostać pozbawiony wolności na okres od trzech do pięciu lat.

Uchwalona po inwazji na Ukrainę ustawa o "fake newsach" doprowadziła do aresztowania wielu protestujących, a także zawieszenia lub zablokowania działalności dziesiątek niezależnych redakcji informacyjnych. Jak podaje portal OVD-Info, jedynie w weekend aresztowano co najmniej 42 osób, zaangażowanych w protesty antywojenne.