Według opublikowanego oświadczenie, Hawkins zmarła z powodu komplikacji po zabiegu chirurgicznym, który przeszła w ubiegłym tygodniu.

Rosa Lee Hawkins, jej siostra Barbara Ann Hawkins i ich kuzynka Joan Marie Johnson, pod skrzydłami Joe Jonesa założyły grupę w 1963 roku - w tym czasie występowały jako Meltones. Następnie już pod nazwą The Dixie Cups podpisały kontrakt z wytwórnią Red Birds.

W 1964 roku wydały swój największy przebój "Chapel of Love". Singel wspiął się na pierwsze miejsce listy przebojów Billboardu, gdzie zastąpił "Love Me Do" Beatlesów. Utwór The Dixie Cups pozostała na pierwszym miejscu przez trzy tygodnie.



Reklama

Wideo The Dixie Cups - Chapel Of Love

Później zespół powrócił na listę jeszcze czterokrotnie z piosenkami "People Say", "You Should Have Seen the Way He Looked at Me", "Little Bell" i "Iko Iko".