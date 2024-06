Roksana Węgiel zaskoczyła zmianą wizerunku. Fani nie wierzą w to, co widzą. "Jak Doda"

Roksana Węgiel potrafi zaskakiwać swoją kreatywnością i odwagą w eksperymentowaniu z wizerunkiem.

Tym razem zdecydowała się na zmianę i zaprezentowała się fanom w wydaniu blond. Nowy kolor włosów świetnie komponuje się z jej urodą. Fani od razu zauważyli, że nowa stylizacja jako żywo przypomina "wczesną Dodę".



Reklama

Roksana Węgiel w blondzie. Fajna zmiana

Roksana Węgiel postanowiła zaszaleć ze swoim wizerunkiem i zaprezentowała się na Instagramie w stylizacji na blondynkę z lat 90. - w jasnych, blond włosach z lekką grzywką na bok, która — ku uciesze jednych, a przerażeniu innych — znów staje się modna. Do tego założyła różowe okulary, opaskę i top w stylu Barbie. W nowej stylizacji wygląda wyśmienicie.



Zdjęcie Roxie w blond odsłonie na stories / Kamionka / Instagram Roxie Węgiel / East News

Doda inspiruje Roxie Węgiel

Węgiel w jednym z wywiadów mówiła o swojej inspiracji osobowością Dody.



"Powiem szczerze, że inspiruje mnie pod względem tego, jaka jest. Tego, że nigdy nie pozwoliła stłamsić prawdziwej siebie. Zawsze miała swoje zdanie, wiedziała, co robi i po co to robi" - powiedziała w rozmowie z ShowNews. Czy młoda artystka sięgnie teraz jeszcze po "tekstylne natchnienie" do starszej koleżanki po fachu?



Roxie Węgiel może pochwalić się nie tylko nową fryzurą, ale i wieloma sukcesami w branży muzycznej. Zasłynęła dzięki swoim występom w talent show TVP "The Voice Kids" oraz w konkursie Eurowizji Junior, który udało jej się zwyciężyć. Ma zaledwie 19 lat, a już podbija listy przebojów i największe sceny w całej Polsce.



Zdjęcie Doda i Roxie / Pawel Wodzynski / East News