Roksana Węgiel w ogniu krytyki. Zbyt wyzywająca poza?

Najnowsze zdjęcie Roksany Węgiel wywołało niemałe kontrowersje. Internauci zarzucili jej, że zachowuje się zbyt wyzywająco.

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych młodych, polskich gwiazd / Mieszko Piętka / AKPA

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel jako zaledwie 12-latkę, gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Dzięki wygranej w programie została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. Tam zdobyła pierwsze miejsce z piosenką "Anyone I Want to Be".



W czerwcu 2019 roku ukazała się jej płyta pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" czy "Obiecuję". Od tego czasu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd w Polsce, a fani stale śledzą, co dzieje się w jej życiu.

Ostatnio pojawia się coraz więcej głosów, że młoda wokalistka zachowuje się zbyt wyzywająco. Kontrowersje wzbudziła m.in. podczas jednego z występów w programie "Dance dance dance". Wykonała wtedy układ do piosenek Britney Spears "Baby One More Time" oraz "Toxic". Po odcinku pojawiły się opinie, że jest to "promowanie nagości i erotyki w telewizji publicznej", dodatkowo w wykonaniu nieletnich.

Teraz na profilu Węgiel pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje stroju z dekoltem, nachylając się do obiektywu. "Dajcie znać, co leci teraz u Was na wiosenno/letnich playlistach. Ja non stop słucham 'One Kiss'. Ten numer mega kojarzy mi się z wakacjami" - napisała pod fotografią, jednak fani nie skupili się na muzyce, a na wyglądzie młodej wokalistki.



"Ale ty jesteś śliczna", "Ale petarda!", "Najpiękniejsza idolka na świecie" - pisali jedni. W komentarzach można też jednak przeczytać wiele negatywnych opinii. "Tak bez urazy, ale na tym zdjęciu wyglądasz na 30 lat", "Fajnie świecisz biustem" - krytykowali internauci.