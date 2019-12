Roksana Węgiel spełniła marzenie fanki. Piękny gest!

Ostatnie miesiące zdecydowanie należą do Roksany Węgiel. Na jej koncerty przychodzą tysiące fanów, którzy marzą, żeby nie tylko zobaczyć Roksanę na żywo, ale także by choć przez chwilę z nią porozmawiać.

Roksana Węgiel wciąż pnie się po szczeblach kariery /Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Niezapomniane chwile przeżyła ostatnio jedna z fanek młodej piosenkarki podczas koncertu w warszawskiej galerii handlowej.

Wideo ROKSANA WĘGIEL [ WYSTĘP Z FANKĄ ] 06 - 12 - 2019 ZŁOTE TARASY

"Czy jest tu ktoś, kto zna piosenkę 'Dobrze jest, jak jest'" - spytała w pewnym momencie Roksana. Odpowiedziały jej entuzjastyczne okrzyki.

W końcu wokalistka zaprosiła na scenę jedną z fanek. Na twarzy dziewczyny widać było zaskoczenie, ale i ogromne wzruszenie i radość. Na koniec nastolatki przytuliły się i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 / 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Źródło: PAP Autor: EPA/TATYANA ZENKOVICH udostępnij