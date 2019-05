Roksana Węgiel skrytykowana za zdjęcie z Andrzejem Dudą

Lawina negatywnych komentarzy spadła na 14-letnią Roksanę Węgiel po tym, jak na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z parą prezydencką.

Na Roksanę Węgiel wylała się fala hejtu AKPA

1 maja na swoim Instagramie Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie z parą prezydencką - Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą.



Fotografia została zrobiona podczas pikniku z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Puławach. Młoda wokalistka opatrzyła zdjęcie podpisem: "Przemiłe spotkanie z Parą Prezydencką".



Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. Pod jej zdjęciem wylała się fala hejtu.



Niektóre z komentarzy brzmiały (pisownia oryginalna):

"Powinnaś to zdjęcie natychmiast usunąć jeśli chcesz zachować jeszcze twarz. Wstyd i żenada", "Nie lubie ich, jeszcze tylko brakuje spotkania z Kaczyńskim ‘królem’ polski", "Ty dziewczyno na łeb upadłaś rowno", "Roxie nie wierzę, jak mogłaś się spotkać z nimi?", "Nie wstyd Ci się pokazywać z osobami, które szkodzą Polsce?".

Pojawiły się też osoby, które stanęły w obronie wokalistki (pisownia oryginalna):



"LUDZIE OGARNIJCIE SIĘ!! 1. Ona wstawia co będzie chciała i z kim. To jej profil i może robić co chcę. 2.To jej sprawa czy jest za PIS czy za PO czy za czymś innym. 3.Przestańcie pisać że to zdjęcie jest żenujące tylko dlatego że jesteście za PO czy inną partią i nie lubicie prezydenta. 4. Dla każdego chociaż odrobinę szacunku by się przydało" – napisał jeden z internautów.



