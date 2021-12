Roksana Węgiel pokazała nowe zdjęcia. Trudno uwierzyć, że ma 16 lat!

Roksana "Roxie" Węgiel swoją przygodę z muzyką zaczęła zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji. Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistek w Polsce.



Węgiel często eksperymentuje z fryzurami, czym regularnie chwali się na Instagramie. Wiele osób uważa, że przez stylizacje, w których się prezentuje, wygląda na więcej lat niż ma w rzeczywistości.



Reklama

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - komentowała nastolatka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o hejcie INTERIA.PL

"Ja też mam świadomość tego, że nieraz w ekranie wyglądam starzej, niż na żywo. Ale ja się czuje na swój wiek i nic na siłę. Nie uważam, że się postarzam" - dodała.



Teraz pochwaliła się zdjęciami z Expo 2020 w Dubaju. Również tym razem fani zwrócili uwagę na dojrzałą kreację i mocny makijaż młodej wokalistki.

Instagram Post

Oprócz tego komentowali jej talent i urodę. "Śliczne zaśpiewałaś, kochana", "Piękna", "Nasza królowa śnieżna!", "Cudowny występ w Dubaju" - pisali.