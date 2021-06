Roksana Węgiel pojedzie na Eurowizję? Tak komentuje plotki na ten temat

Eurowizja 2021 za nami. Polscy fani zastanawiają się, kto mógłby w końcu przebić się ze swoją piosenką w kolejnych latach. Niektórzy twierdzą, że TVP powinna postawić na Roksanę Węgiel. Jak wokalistka reaguje na te plotki?

Roksana Węgiel pojedzie w przyszłości na Eurowizję? /Adam Jankowski / Reporter

Przypomnijmy, że w tym roku Polskę na Eurowizji reprezentował Rafał Brzozowski z utworem "The Ride". Wokalista i prezenter nie wypadł jednak zbyt dobrze, odpadając w półfinale, gdzie zdobył zaledwie 35 punktów (14. miejsce).

Polak od początku stawiany był w gronie outsiderów konkursu, bukmacherzy do pewnego czasu obstawiali, że zajmie on ostatnie miejsce w swoim półfinale.

Brzozowski nie zdobył zbyt przychylnych ocen również w Polsce, gdzie jego wybór krytykowano niemal od samego początku.



Zaraz po zakończeniu Eurowizji zaczęto spekulować, kto powinien wystąpić w kolejnych latach podczas konkursu. Pojawiły się głosy, że reprezentantką Polski powinna być Roksana Węgiel, która w przeszłości wygrała Eurowizję Junior.

Podobną drogą poszła m.in. Malta, która wybrała Destiny, byłą reprezentantkę kraju w Eurowizji dla dzieci.

Wokalistka w styczniu 2021 roku skończyła 16 lat i mogłaby wystartować w dorosłym konkursie.



Co na to jednak sama zainteresowana? Odpowiedzi udzieliła w Radiu Zet.

"To pytanie, które non stop obija mi się o uszy. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonana do dorosłej Eurowizji. Na razie tego nie czuję. Może kiedyś. Warunkiem jest na pewno świetny numer" - stwierdziła.

W przeszłości Węgiel komentowała, że na myślenie o takim występie jest u niej zdecydowanie za wcześnie.