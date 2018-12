Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior 2018: Ręka mi się trzęsła

Roksana Węgiel podkreśla, że jadąc na Eurowizję Junior, nie nastawiała się wyłącznie na zwycięstwo. Jej celem było przede wszystkim to, by godnie zaprezentować Polskę za granicą i nie zawieść zaufania swoich fanów. Wokalistka przyznaje, że na początku występu co prawda towarzyszył jej stres, ale był on bardzo mobilizujący.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 AKPA

Roksana Węgiel ma dopiero 13 lat, ale jej muzyczna kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Po wygranej w programie "The Voice Kids" przyszedł kolejny sukces. Polka nie miała sobie równych podczas finału 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie wywalczyła nam pierwszą, historyczną wygraną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po powrocie do Polski z Eurowizji dla Dzieci 2018 TV Interia

Reklama

"Naprawdę nie da opisać tych emocji, które panowały w trakcie ogłoszenia wyników. Teraz one już one trochę opadły, ale nadal dla mnie jest to coś niesamowitego. Samo to, że mogłam reprezentować Polskę było dla mnie wielkim zaszczytem i to, że Telewizja Polska mnie wytypowała do tego, że mi zaufali. To jest przede wszystkim ogromny zaszczyt" - mówi agencji Newseria Roksana Węgiel.

Podczas koncertu finałowego w Mińsku młoda artystka zachwyciła widzów i jurorów znakomitym wykonaniem utworu "Anyone I Want To Be".

"Nie dam rady tego opisać, ale nie ma takiego przepisu na to, po prostu trzeba wyjść, zaśpiewać z całego swojego serca, najlepiej jak się potrafi i to był też mój cel. Jak tam jechałam, to nie jechałam po wygraną, nie jechałam po zwycięstwo, tylko po to, żeby zaprezentować się najlepiej, jak potrafię, żeby wystąpić, żeby skoncentrować się na maksa, żeby wystąpić najlepiej w swoim życiu, a przy okazji udało się wygrać" - mówi Roksana Węgiel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior: Nie dam rady tego opisać Newseria Lifestyle

Węgiel dodaje też, że nie pamięta zbyt dobrze samego występu z uwagi na emocje, jakie jej towarzyszyły.

"Przed występem trochę się stresowałam, ale był to taki bardzo mobilizujący stres, który mi pomaga. Na początku mi się trochę tak ręka trzęsła, jak trzymałam te gogle, pewnie dużo osób to zauważyło, ale jak już zaczęłam śpiewać, to popłynęłam" - mówi Roksana Węgiel.

Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

Sprawdź słowa piosenki "Anyone I Want To Be" w serwisie Teksciory.pl

Pochodząca z Jasła wokalistka ma na swoim koncie single "Żyj" (ponad 9,6 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 3,6 mln).



Clip Roksana Węgiel Żyj

Sprawdź tekst piosenki "Żyj" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Sprawdź tekst piosenki "Obiecuję" w serwisie Teksciory.pl!

Na początku października Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Edyta Górniak Zatrzymać chwilę (Hotel Transylwania 3) - & Roksana Węgiel

Sprawdź tekst piosenki "Zatrzymać chwilę" w serwisie Teksciory.pl!

Roksana Węgiel wróciła do Polski. Na lotnisku tłum fanów 1 9 Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, wróciła do Polski. Na lotnisku czekali na nią bliscy i tłum fanów. Autor zdjęcia: Piętka Mieszko Źródło: AKPA 9

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Zdjęcie Wyniki końcowe Eurowizji dla Dzieci 2018 /