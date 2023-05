Roxie Węgiel ma już 18 lat. Gwiazda, która zasłynęła zwycięstwem w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior 2018 niedawno zakończyła matury i może cieszyć się zasłużonymi wakacjami.

Ostatnio jest głośno o jej wizerunkowej przemianie i związku ze starszym o 8 lat chłopakiem - tekściarzem Kevinem Mglejem. Teraz za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że stała się właścicielką swojego pierwszego mieszkania inwestycyjnego. Ze zdjęcia dowiadujemy się także, że jedno z mieszkań jest w trakcie remontu. Przy nim pomaga jej partner.

Reklama

Zdjęcie Roxie Węgiel stała się właścicielką pierwszego mieszkania. "Inwestorka" / Instagram.com/ roxie_wegiel / materiał zewnętrzny

"Inwestorka" - brzmi dołączony hasztag. Wygląda na to, że Węgiel wie, w jaki sposób wydawać ciężko zarobione pieniądze. Nie wiadomo, gdzie znajduje się zakupione przez Roxie mieszkanie, ale warto przypomnieć, że ostatnio nieruchomości bardzo podrożały.

W Warszawie za 1m2 wg. sonarhome.pl należy zapłacić nawet 12 247 zł. Dla porównania 1m2 w Rzeszowie kosztuje ok. 7994 zł.

Kim jest Roxie Węgiel? Tak ubrała się na maturę

Niedawno głośno było o piosenkarce z powodu jej maturalnej stylizacji. Na swoim TikToku zamieściła nagranie, na którym pokazała się w maturalnej stylizacji. W tle słychać piosenkę Maty "100 dni do matury", której fragment tekstu brzmi: "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś". Słowa te nie są zaskakujące w kontekście do edukacji wokalistki, która już w przeszłości zapewniała, że po maturze nie planuje iść na studia.

"Co ma być to będzie! Powodzenia" - napisała pod nagraniem. Na nim widzimy ją w swetrze z dekoltem w serek, białej koszuli i krótkiej spódniczce. 18-latka założyła także buty na koturnie i czarno-białe skarpetki.

TikTok

Zobacz też: