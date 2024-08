To już rok od pamiętnego koncertu Zenka Martyniuka we Włodawie, który został przerwany przez absurdalny incydent. Podczas występu gwiazdor disco polo został obrzucony jajkami, co wywołało szok i niedowierzanie zarówno u samego artysty, jak i u publiczności. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło internet, wywołując burzliwą dyskusję na temat kultury koncertowej i szacunku dla artystów.

Na nagraniu widać, jak Martyniuk próbuje zachować zimną krew, ale nie ukrywa swojego rozgoryczenia. "No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze?" - pyta ze sceny, wyrażając chęć skonfrontowania się z napastnikiem.

Wokalista przyznał również, że po tym zdarzeniu stracił chęć do dalszego grania. "Przez jednego pana straciliśmy humor i w ogóle wszystko, chęć do grania" - wyznał. Mimo to, ze względu na zobowiązania kontraktowe, zespół Akcent dokończył koncert, choć, jak stwierdził Martyniuk, był to "bardzo smutny koncert".