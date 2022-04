Roger Waters był pomysłodawcą wielu kultowych projektów w historii Pink Floyd, m.in. "The Wall", "Dark Side of The Moon" czy "Animals". W połowie lat 80. opuścił jednak grupę i rozpoczął karierę solową.

Muzyk, który w tym roku skończy 79 lat, wielokrotnie grał koncerty w Polsce - ostatnio w 2018 roku. Chciał powrócić na trasę w roku wybuchu pandemii, ale sytuacja na świecie spowodowała, że zacznie się dopiero za niedługo. Tym razem pod szyldem "This Is Not A Drill" basista planuje zagrać największe przeboje "ze złotej ery Pink Floyd", a także solowych projektów.

Zamieścił na Facebooku wpis, by zachęcić ludzi do przyjścia na koncerty. Uwagę fanów przykuły słowa na końcu jego wypowiedzi, gdzie stwierdził, że trasa "może być jego ostatnią". "Wow! Moja pierwsza trasa pożegnalna! Nie przegapcie tego" - zapowiedział.



Roger Waters, którego trasy koncertowe i muzyczna twórczość są bardzo naznaczone polityką, odezwał się ostatnio w temacie wojny w Ukrainie. Odpisał tez na list młodej Ukrainki, która chciała poznać jego zdanie. Muzyk potępił Putina, którego nazwał "gangsterem".

"Czytam Twój list, czuję Twój ból, jestem oburzony inwazją Putina na Ukrainę, moim zdaniem to karygodny błąd, działanie gangstera, musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni. Żałuję, że rządy państw zachodnich podsycają ogień, który zniszczy wasz piękny kraj, wysyłając broń na Ukrainę, zamiast zaangażować się w dyplomację, która jest niezbędna do powstrzymania rzezi. Zapewniam, że jeśli wszyscy nasi przywódcy nie złagodzą retoryki i nie podejmą dyplomatycznych negocjacji, po zakończeniu walk z Ukrainy pozostanie bardzo niewiele" - przedstawił swoją perspektywę Waters.

Stwierdził jednak, że wśród polityków jest wielu "gangsterów", a podobne mechanizmy działy się w przeszłości. "Brzydziłem się gangsterami Bushem i Blairem, gdy w 2003 roku najechali Irak, brzydziłem się i nadal się brzydzę gangsterską inwazją rządu Izraela na Palestynę w 1967 roku i późniejszą okupacją tej ziemi przez apartheid, która trwa już ponad pięćdziesiąt lat. Byłem zniesmaczony gangsterami Obamą i Clinton, którzy wydali rozkaz nielegalnych bombardowań Libii i Serbii przez NATO" - czytamy w liście.

