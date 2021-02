Roger Taylor (Queen): Gdzie umieścił 6-metrową statuę Freddiego Mercury'ego?

Roger Taylor przyznał, że przechytrzył Briana Maya i przejął statuę Freddiego Mercury'ego, którą wykonano w celu promowania musicalu "We Will Rock You". Postawił ją w swoim ogrodzie.

Roger Taylor i Brian May po ostatnim przedstawieniu "We Will Rock You" (2014 r.) /David M. Benett /Getty Images

Musical "We Will Rock You" miał premierę w 2002 roku i wystawiano go w londyńskim Dominion Theatre do 31 maja 2014 roku. Do jego powstania przyczynili się Roger Taylor (perkusja) i Brian May (gitara), pracując nad nim razem z reżyserem Benem Eltonem.

Potężna statua Freddiego Mercury'ego - w jego słynnej pozie z wyciągniętą w górę prawą ręką, ustawiona przed wspomnianym teatrem - przez 12 lat promowała owo przedsięwzięcie. Po ostatnim spektaklu, Taylor poprosił, by załadowano ją do ciężarówki i przewieziono do jego posiadłości w hrabstwie Surrey. W wywiadzie dla magazynu "Classic Rock", perkusista i współzałożyciel Queen przyznał, że Freddie dekoruje teraz jego ogród.

Zapytany, co na to Brian May (gitarzysta i współzałożyciel Queen), Taylor odpowiedział: "Pewnie był wkurzony, bo nie pomyślał, że mógłby mieć posąg u siebie".

Freddie Mercury zmarł w 1991 roku z powodu komplikacji związanych z AIDS. Miał 45 lat.

Założyciele zespołu: Taylor i May występują jako Queen + Adam Lambert. Za mikrofonem stoi 39-letni amerykański wokalista Adam Lambert, laureat drugiego miejsca w programie "American Idol" (2009).