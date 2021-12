Na zdjęciu, które Rod Stewart zamieścił po świętach na swoim Instagramie, widzimy rockmana siedzącego na schodach udekorowanego bożonarodzeniowymi ozdobami domu. Muzyk opiera się o swój wielki portret narysowany węglem.

"To portret wykonany przez Ronniego dla mnie jako prezent świąteczny. Wyglądam na nim na zakłopotanego, ale w rzeczywistości mam wyluzowane podejście do życia. Dzięki stary!" - napisał pod zdjęciem Stewart.

Ów Ronnie to oczywiście Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones.

"Uczę się też grać na puzonie bez wyraźnego powodu" - dodał dowcipnie Stewart, tłumacząc, dlaczego pozując do fotografii, trzyma puzon.

Wood i Stewart przyjaźnią się od 1969 r., kiedy to wstąpili w szeregi zespołu The Faces. Chociaż grupa rozpadła się w 1975 r., panowali pozostali w dobrej komitywie. Dowodem na to jest choćby fakt, że w 2012 r. Stewart był drużbą na ślubie Wooda z Sally Humphreys.

Malarstwo jest pasją Ronniego od wczesnego dzieciństwa. Talent odziedziczył po matce, która była malarką. Pracując przy sztalugach może dać upust swoim pomysłom, podczas gdy grając w zespole musi podporządkować się wizji kolegów. Swoje obrazy wystawiał w wielu miejscach na świecie. Po tym, jak podczas pandemii koronawirusa zdiagnozowano u niego raka drobnokomórkowego i musiał poddać się leczeniu, malowanie portretów żony i córek, pomagało mu w powrocie do zdrowia.

