Rock and Roll Hall of Fame 2019: Zaskakujące nominacje. Wśród gwiazd... Janet Jackson

29 marca 2019 r. w Nowym Jorku odbędzie się ceremonia wprowadzenia kolejnych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław. Tradycyjnie nominacje wzbudziły sporo kontrowersji.

Janet Jackson zostanie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame /Stuart C. Wilson /Getty Images

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

Właśnie ogłoszono, że do Rock and Roll Hall of Fame dołączą Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music i The Zombies.

W tym roku w gronie pominiętych znaleźli się Kraftwerk, Todd Rundgren, Rage Against the Machine, Rufus & Chaka Khan oraz LL Cool J.

70-letnia wokalistka Stevie Nicks jest pierwszą kobietą, która w Salonie znajdzie się po raz drugi - po raz pierwszy trafiła tam z zespołem Fleetwood Mac (1998 r.), teraz doceniono jej działalność solową.

"Mam dużo do powiedzenia, ale zachowam te słowa na później" - mówi Nicks.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło zaproszenie Janet Jackson. 52-letnia wokalistka dołączy do swoich braci, którzy w 1997 r. zostali zaproszeni pod szyldem The Jackson 5 (dodatkowo Michael Jackson jako solista dołączył w 2001 r.).



W tym roku do Salonu wprowadzeni zostali Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars, Nina Simone i Sister Rosetta Tharpe.