Przypomnijmy, że "Urke" to utwór pochodzący z płyty "4", którą grupa Wilki powróciła na scenę w 2002 r. po wieloletniej przerwie. Największym przebojem z tego wydawnictwa stała się "Baśka". Po latach Robert Gawliński mówił, że to właśnie dzięki tej piosence kupił sobie dom w Warszawie.

W 2004 r. sporo mówiło się o współpracy Gawlińskiego z Bryanem Adamsem. Monika Gawlińska, menedżerka Wilków i żona Gawlińskiego, opowiadała, że kanadyjskiemu gwiazdorowi spodobała się melodia piosenki "Urke".

Reklama

"Kiedyś poprosił mnie menedżer Bryana Adamsa o 'Urke', bo chciał go nagrać na swoją płytę. Były dwa warunki. Jeden był taki, że zmieni tekst i będzie on zupełnie inny, bo on śpiewa tylko o miłości i on takiego tekstu nie zaśpiewa. Ja mu powiedziałem: 'To pocałuj się w d**ę i sam se skomponuj piosenkę i już'" - przypomniał tę sytuację lider Wilków w Plejadzie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilki Urke

Sprawdź tekst piosenki "Urke" w serwisie Tekściory.pl!

Gawliński mówi, że gdyby się na to zgodził, to być może zamiast skromnego domku w Grecji (razem z żoną spędza tam kilka miesięcy w roku) miałby tam małą wysepkę dla siebie.

"Ale czasem w życiu trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne i nie przyniosą ci splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny" - podkreśla muzyk, tłumacząc, że przedstawiciele Adamsa chcieli, by kanadyjski gwiazdor był dopisany jako autor muzyki i tekstu.

Dodajmy, że jeszcze w tym roku ma się pojawić premierowa płyta Wilków - "Wszyscy marzą o miłości", która muzycznie inspirowana jest latami 90. Za produkcję materiału odpowiedzialny jest Kuba Galiński, z którym zespół Wilki współpracował już przy utworze "Na krawędzi życia" ze składanki "26/26".

Poznaliśmy już pierwszy singel "Liczysz się tylko ty".

"To piosenka o samotności, tęsknocie i potrzebie bliskości. O tym, że to drugi człowiek nadaje sens naszemu życiu. Ktoś kogo kochamy albo z kim się przyjaźnimy, osoba, z którą dzielimy radości i smutki. I że czasem dopiero nieobecność tej osoby uświadamia nam, jak jest dla nas ważna" - mówił Robert Gawliński.

Clip Wilki Liczysz się tylko ty

Sprawdź tekst piosenki "Liczysz się tylko ty" w serwisie Tekściory.pl!

Zespół Wilki wydał swoją debiutancką płytę 30 lat temu - to kultowy "Niebieski Album", na którym pojawiły się takie przeboje jak "Son of the blue sky", "Eli lama sabachtani" czy "Aborygen".