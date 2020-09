Robert Cichy i Rahim w duecie: Zobacz teledysk "Rebeliant"

Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk "Rebeliant" promujący drugi solowy album laureata Fryderyka Roberta Cichego "Dirty Sun". W klipie z udziałem Rahima pojawiło się blisko 90 osób, które razem postanowiły wystąpić przeciwko agresji.

Robert Cichy prezentuje nowy teledysk /Adam Burakowski / Reporter

Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Cichy Close The Door

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 60 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz.



Nowy singel "Rebeliant" z gościnnym udziałem Rahima to manifest przeciwko agresji, co podkreśla zarówno tekst jak i teledysk autorstwa Zosi Ziji i Jacka Pióro. Pierwsze zdjęcia do klipu powstały w marcu tego roku i zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Pomysł był więc realizowany przez kilka miesięcy i dopiero z końcem sierpnia zostało nakręcone ostatnie ujęcie.

Clip Robert Cichy Rebeliant - feat. Rahim

"'Rebeliant' to pod względem muzycznym utwór mocno nasycony różnorodnością, jest tu wiele instrumentów, dużo dźwięków, dużo gitar, do których postanowiłem dodać jeszcze element hiphopowy. Różnorodność w muzyce, w kulturze, w ludziach jest niesamowitą wartością. Uważam również, że nie można nie reagować na brak tolerancji czy agresję. Chciałbym aby każdy człowiek czuł się bezpiecznie bez względu na to skąd pochodzi, jaką ma orientację i gdzie mieszka. Wierzę w dobro i wierzę w człowieka" - podkreśla Robert Cichy.

Autorami nagrania są Robert Cichy (muzyka, tekst) oraz Rahim i Lilu (tekst). Za miks i mastering odpowiada Michał Eprom Baj.

W teledysku wśród ok. 90 osób pojawili się m.in. John Porter, Dziani Szmidt, Ola Petrus i Drag Queen. Dodajmy, że Cichy ostatnio wsparł Portera na scenie na koncercie "Helicopters 40 years later" z okazji okrągłej rocznicy płyty "Helicopters", debiutu Porter Band z 1980 r. Razem z nimi wystąpili także Olaf Deriglasoff, Kev Fox i Oskar Podolski.

Clip Robert Cichy Seize the day (Birthday Video)