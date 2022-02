Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

Robert Cichy Close The Door

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 60 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Stał na czele zespołó Chilli oraz June. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz. Komponował dla Piotra Zioły, nagrywał dla Julii Pietruchy.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2021) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai.

Pod koniec ub. r. Cichy wypuścił eksperymentalne wydawnictwo "3 & remixed". Jest to płyta będąca głównie remiksami wybranych utworów z dwóch autorskich płyt. Zawiera także trzy nowe utwory, w tym właśnie "Lunapark".

Premierowy singel "Lunapark" powstał we współpracy z DJ BRK (współkompozycja) oraz DJ Epromem (miks i master).

Robert Cichy Lunapark

Wcześniejsze teledyski promujące album "3 & remixed" to "Android" w remiksie No Echoes oraz "VHS/ Dzieci ZWM-u" z udziałem DJ Eproma.



Robert Cichy VHS (feat. Dj Eprom) / Dzieci ZWM-u

Robert Cichy Android (No Echoes remix)