Robby Steinhardt nie żyje. Członek kultowego Kansas miał 71 lat

O śmierci gwiazdora poinformowała jego rodzina.

"Robert Eugene Steinhardt był znanym na całym świecie współzałożycielem, skrzypkiem i wokalistą zespołu Kansas. Jego skrzypce i wokale pojawiły się w takich utworach jak 'Dust in The Wind', ‘Point of No Return’ czy 'Carry On Wayward Son', które zapewniły mu miejsce w historii rocka.

Robby nagrywał nowy album z producentem Michaelem Franklinem, który zebrał gwiazdorski skład muzyków wspierających powrót Robby'ego. Steinhardt był bardzo dumny z tego projektu. Premiera płyty miała nastąpić pod koniec 2021. Trasa koncertowa została przeniesiona, gdy artysta zachorował" - czytamy w oświadczeniu.

Żona muzyka ujawniła szczegóły jego problemów zdrowotnych. W maju skrzypek i wokalista przeszedł ostre zapalenie trzustki. Zachorował również na sepsę. Od tamtego czasu przebywał w szpitalu. Muzyk zmarł w dniu, w którym miał zostać przeniesiony z oddziału szpitalnego na oddział rehabilitacyjny.

Robby Steinhardt był jednym z założycieli kultowej rockowej kapeli Kansas. Występował w niej w 1973-82 oraz 1997-2006.

Po pierwszym odejściu z zespołu muzyk założył projekt Steinhardt-Moon. Był też członkiem składu Strombringer Band oraz pojawił się na płycie "To Cry You a Song: A Collection of Tull Tales", będącą hołdem dla Jethro Tull.

W 2006 roku ponownie opuścił skład, tym razem zdecydował się pracować solo.

"Robby pełnił unikalną funkcję - był skrzypkiem, drugim skrzypkiem i wodzirejem w sytuacjach na żywo. Był pomostem na scenie pomiędzy zespołem a publicznością" - opisywał wyjątkową rolę w zespole Kerry Livgren.



Działająca prawie pół wieku formacja ma na koncie ponad 30 mln sprzedanych płyt. Zespół łączy w swojej twórczości hard rocka z symfonicznym brzmieniem i partiami smyczków.



Pierwszym dużym sukcesem była wydana w 1976 r. czwarta płyta "Leftoverture" z przebojem "Carry On Wayward Son". Jeszcze lepszy wynik osiągnął kolejny album - "Point of Know Return" (1977), który przyniósł najbardziej znany utwór w dorobku Kansas - "Dust in the Wind".