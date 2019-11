Robbie Williams: Świąteczny koncert w Toruniu dla TVP [DATA, TRANSMISJA]

8 grudnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbędzie się nagranie występu Robbiego Williamsa i jego zespołu dla Telewizji Polskiej. Brytyjski wokalista wykona świąteczne klasyki oraz nowe utwory ze swojej płyty "The Christmas Present".

Robbie Williams zaśpiewa na świątecznym koncercie dla TVP /Tabatha Fireman /Getty Images

Nagranie świątecznej gali Robbiego Williamsa w Toruniu zostanie wyemitowane przez TVP2 podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.

Wideo Robbie Williams udzielił szczerego wywiadu, w którym otwarcie powiedział o zmaganiach z problemami psychicznymi (Cover Video/x-news)

Reklama

Wydany 22 listopada album "The Christmas Present" ukazał się na CD (standard i deluxe) oraz podwójnym winylu i zawiera dwie płyty - "Christmas Past" i "Christmas Future".

Pierwsza płyta zawiera takie klasyki jak m.in. "Winter Wonderland", "Santa Baby" (z niemiecką wokalistką Helene Fischer), "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow", "The Christmas Song" (spopularyzowane przez Nat King Cole Trio), "Merry Xmas Everybody" (z udziałem Jamiego Culluma) oraz "It's a Wonderful Life", duet z ojcem Robbiego Williamsa, Peterem Conwayem.

Z kolei na drugą płytę trafiły nowe piosenki, takie jak promujący singel "Time For Change", "Home", "Fairytales" (gościnnie Rod Stewart) oraz "Bad Sharon" z udziałem... boksera Tysona Fury'ego, a także cover "Christmas (Baby Please Come Home)" nagrany z Bryanem Adamsem i utwór "I Believe In Father Christmas".

Clip Robbie Williams Time For Change

Robbie Williams dał niespodziewany występ w londyńskim Hyde Park Winter Wonderland, świątecznym centrum Londynu. Z okazji premiery nowego albumu, wokalista wykonał utwory "Christmas (Baby Please Come Home)", "Merry Xmas Everybody", "Winter Wonderland" oraz swoje klasyki "Angels" i "Feel".



Clip Robbie Williams Santa Baby - ft. Helene Fischer (Studio Video)

"Jestem więcej niż podekscytowany ogłaszając mój pierwszy świąteczny album. Wydanie tej płyty to kolejne marzenie, które staje się rzeczywistością. Świetnie bawiłem się nagrywając ją i nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie" - zapowiadał Robbie Williams.

Clip Robbie Williams Merry Xmas Everybody - ft. Jamie Cullum

"The Christmas Present" to 13. studyjny album brytyjskiego wokalisty. Płyta powstawała w studiach w Londynie, Stoke-on-Trent, Los Angeles i w Vancouver, we współpracy z wieloletnim współpracownikiem Robbiego, Guyem Chambersem, który wraz z Richardem Flackiem odpowiada za jej produkcję.