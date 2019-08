Riverside: Odwołany koncert w Pruszczu Gdańskim

Z powodu ataku epilepsji klawiszowca Michała Łapaja warszawska grupa Riverside odwołała swój niedzielny (18 sierpnia) koncert w Pruszczu Gdańskim.

Michał Łapaj (Riverside) miał atak epilepsji /Adam Burakowski / Reporter

"Kochani, najmocniej Was przepraszamy, ale musimy dzisiaj odwołać nasz koncert w Pruszczu Gdańskim. Godzinę temu Michał miał atak epilepsji i stan jego zdrowia niestety nie pozwoli mu wyjść dzisiaj na scenę. (To pierwsza taka sytuacja, kiedy nie możemy z tego powodu wystąpić.)" - informują muzycy Riverside na Facebooku.

"Przepraszamy Was jak najmocniej i dziękujemy bardzo za wyrozumiałość..." - dodają.



Wspomniany Michał Łapaj w Riverside gra na klawiszach od 2003 r., kiedy to zastąpił Jacka Mielnickiego.

Koncert w Pruszczu Gdańskim miał kończyć trasę "Summer Wasteland Tour 2019" promującą siódmą płytę "Wasteland" z września 2018 r. To pierwszy materiał nagrany po śmierci gitarzysty Piotra Grudzińskiego.

Pozostali muzycy (wokalista, basista i gitarzysta Mariusz Duda, perkusista Piotr Kozieradzki i klawiszowiec Michał Łapaj) ogłosili, że zespół będzie kontynuował działalność jako trio. Pod koniec października 2016 r. wydali dwupłytowy, instrumentalny album "Eye Of The Soundscape", będący kompilacją utworów z lat 2007-2015 oraz nowych, nagranych na początku 2016 roku jeszcze z udziałem Piotra Grudzińskiego. Do koncertowego składu dokooptowali Macieja Mellera, wieloletniego gitarzystę Quidam, występującego z liderem Riverside w trio Meller/Gołyźniak/Duda.

5 września zespół ma rozpocząć polską wyprzedaną w komplecie trasę "I'm Your Private Wasteland Tour 2019".



