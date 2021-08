Rivers Of Nihil z nowym longplayem "The Work"

Nowa płyta muzyków z Reading w stanie Pensylwania powstała w domowym studiu Brody'ego Uttleya, gitarzysty Rivers Of Nihil, który zajął się nagrywaniem partii gitar i klawiszy.

Ścieżki perkusji, wokali, basu oraz saksofonu zarejestrowano w Atrium Audio, gdzie za konsoletą zasiedli - odpowiedzialni również za miks - Carson Slovak i Grant McFarland.

Na saksofonie po raz kolejny wystąpił gościnnie Zach Strouse. W utworze "Episode" usłyszymy w roli gościa Jamesa Dortona z amerykańskiej formacji Black Crown Initiate., a w numerze "The Void From Which No Sound Escapes" Granta McFarlanda, który zagrał na wiolonczeli. Dodatkowe nagrania terenowe zapewnił zaprzyjaźniony z Uttleyem Stephan Lopez.

Okładkę "The Work" zaprojektował słynny brytyjski artysta Dan Seagrave.

Czwarta płyta Rivers Of Nihil ujrzy światło dzienne 24 października pod skrzydłami Metal Blade Records (CD, dwupłytowy album winylowy, boks, drogą elektroniczną).

Przypomnijmy, że Rivers Of Nihil zobaczymy 21 listopada w poznańskim klubie U Bazyla.

Wideoklip do nowego singla "Clean" Rivers Of Nihil możecie zobaczyć poniżej:

Clip Rivers of Nihil Clean

Na płycie "The Work" znajdziemy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The Tower"

2. "Dreaming Black Clockwork"

3. "Wait"

4. "Focus"

5. "Clean"

6. "The Void From Which No Sound Escapes"

7. "MORE?"

8. "Tower 2"

9. "Episode"

10. "Maybe One Day"

11. "Terrestria IV: Work".