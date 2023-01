Rita Ora zapowiada premierę nowego singla. Kiedy premiera?

Wiadomości

"Niespodzianka... wróciłam" - napisała na Instagramie Rita Ora, zapowiadając premierę nowego singla zatytułowanego "You Only Love Me". Piosenka zadebiutuje jeszcze w styczniu, jednak dokładną datę premiery Ora zaszyfrowała dwoma iksami. Wiele wskazuje na to, że singel może być zapowiedzią jej trzeciego albumu.

Rita Ora szykuje nową płytę /David M. Benett /Getty Images