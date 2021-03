Rita Ora wystąpiła dla 35 tysięcy fanów. Przełomowy koncert

Pandemia koronawirusa sprawiła, że światowy rynek muzyczny w zasadzie zamarł. Tym większą wagę ma informacja o występie Rity Ory dla 35 tys. fanów podczas imprezy Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras w Australii.

Rita Ora podczas Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Parade /Brendon Thorne /Getty Images

Karnawałowa impreza dla środowiska LGBTQIA+ odbyła się na stadionie Sydney Cricket Ground, w największym mieście Australii.

Główną muzyczną gwiazdą 2021 Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras była Rita Ora. Na scenie pojawili się również Troye Sivan i Jack Vidgen.

Urodzona w Prisztinie (wówczas część Jugosławii, obecnie Kosowo) wokalistka Rita Ora obecnie przebywa w Australii, gdzie pracuje jako trenerka w trwającej edycji tamtejszego programu "The Voice".

Podczas koncertu gwiazda wykonała taneczny miks swoich przebojów, w tym m.in. "Let You Love Me" i "Bang Bang", utwór ze swojej ostatniej EP-ki "Bang".

"To był zaszczyt móc wystąpić na tak ważnym wydarzeniu! Nie potrafię słowami wyrazić mojej miłości do społeczności LGBTQIA+, a ostatnia noc pozostanie dla mnie na zawsze wyjątkową chwilą" - napisała na Instagramie.

Doroczna parada (odbywa się od 1978 r.) ze względu na pandemię koronawirusa została przeniesiona z Oxford Street na stadion. Od września 2020 r. liczba nowych dziennych przypadków zakażenia koronawirusem w Australii nie przekracza kilkunastu, a pod koniec stycznia średnia tygodniowa spadła poniżej 10.