Rita Ora stworzy przebój razem z Jennifer Lopez?

Według najnowszych doniesień już wkrótce Rita Ora i Jennifer Lopez mają połączyć siły, aby stworzyć wspólny utwór.

Jennifer Lopez i Rita Ora szykują nowy utwór? /Kevin Mazur /Getty Images

Reklama

Wokalistki miały spotkać się z w Los Angeles. Informator "The Sun" twierdzi, że wokalistki rozmawiały na temat wspólnego utworu oraz współpracy przy jednym z filmów Jennifer Lopez.



Jennifer Lopez na gali American Music Awards 2020 1 / 11 Jennifer Lopez Źródło: Getty Images Autor: ABC udostępnij

Reklama

"Jennifer jest wielką fanką Rity i vice versa. Chciały ze sobą pracować od dłuższego czasu i w końcu udało im się dopiąć swoje terminy po tym, jak Rita skończyła kręcić ‘The Voice’ w Australii.

Gwiazdy w Soho House miały spędzić kilka godzin ustalając szczegóły swojej współpracy. "Rozmawiały o muzyce i filmie" - czytamy w tabloidzie.



30 lat Rity Ory. Burzliwe losy wokalistki 1 / 12 Rita Ora urodziła się w Prisztinie (dzisiejsze terytorium Kosowa, wtedy jeszcze Jugosławia) 26 listopada 1990 roku. Jej ojciec był właścicielem pubu, natomiast matka psychiatrą. Jej pełne nazwisko brzmi Rita Sahatçiu Ora ("ora" po albańsku oznacza zegar). W 1991 roku rodzina dziewczyny uciekła z piekła wojny na Bałkanach do Wielkiej Brytanii. Źródło: Getty Images Autor: Shareif Ziyadat udostępnij

"The Sun" twierdzi też, że ta kooperacja jest szczególnie ważna dla Rity Ory, która wychowała się na utworach starszej koleżanki, w tym na "Jenny From The Block".

"Między obiema kobietami nawiązała się nić porozumienia i jeśli uda im się wszystko ostatecznie dopiąć, będziemy świadkami czegoś niezwykłego" - napisano w gazecie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jennifer Lopez AFP