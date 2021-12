Gdy w 2017 roku, dziś 31-letnia piosenkarka wyjawiła, że zamroziła jajeczka, lekarze pochwalali jej pomysł, jak również to, że artystka powiedziała publicznie o procedurze, której poddała się dość wcześnie, bo w wieku 24 lat.

Dr Helen O'Neill z Uniwersytetu Londyńskiego w rozmowie z BBC podkreśliła, że wiek jest bardzo istotnym czynnikiem.

"Ludzie często decydują się na taki zabieg, gdy mają 35 lat. To trochę za późno" - wyjaśniła dr O'Neill.

Niestety na razie koszt takiego zabiegu zazwyczaj przekracza możliwości finansowe młodych ludzi.

Clip