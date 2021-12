Książka o niezwykle długim i nawiązującym do twórczości The Beatles tytule, czyli "Lifted: Fab Images and Memories in My Life with the Beatles from Across the Universe", ukaże się 14 lutego 2022 roku. Ringo Starr zapowiedział, że znajdą się w niej nigdy wcześniej nieopowiadane historie, a także zdjęcia. Przedsprzedaż książki rozpoczęła się 21 grudnia.



Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przekazany Fundacji Lotus, którą Ringo wspiera od lat. Ona na co dzień zajmuje się współpracą z organizacjami wspomagającymi uzależnionych, maltretowane kobiety i dzieci, bezdomnych, chorych na raka, a także nawet zwierzęta w potrzebie. Projekt okładki książki to dzieło Ringo i Davida Wilde'a, który jest autorem bestsellerów.

Jak powstała kolejna książka legendy perkusji? Jak się okazuje wpływ na to miała pandemia COVID-19. Podczas lockdownu, Ringo przeglądał osobistą kolekcję zdjęć i dzienników wspominając dawne czasy. Nowa książka ma "oferować nowoczesne, a zarazem intymne spojrzenie na legendarny zespół z perspektywy Ringo". Znajdą się w niej setki rzadkich, niewidzianych nigdy zdjęć. Wśród nich również tych nowoodkrytych podczas pandemii.

"Te fantastyczne zdjęcia powróciły do mnie w ostatnich latach z całego wszechświata (nawiązanie do piosenki Beatlesów 'Across The Universe' - przyp. red.) i w jakiś sposób pomogły mi powrócić do patrzenia na moje życie z The Fab Four świeżym okiem" - czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez Ringo. "Wiele zdjęć w tej książce zobaczyłem na moim telefonie i na moim komputerze i pokażę je, ponieważ przywołały tak wiele bajecznych wspomnień" - kontynuuje muzyk.

"W ostatnich latach zbierałem te zdjęcia Beatlesów, których nie miałem, a czasem ledwo je pamiętałem. Po pewnym czasie pomyślałem, że byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli pokazać te fantastyczne zdjęcia ze względu na cele charytatywne - opowiedzieć moje prawdziwe historie o tym, co my czterej przeszliśmy, a następnie zrobić z tego wspaniałą nową książkę. A najlepsze jest to, że wszystko to w szczytnym celu, bo pieniądze trafią do naszej Fundacji Lotos" - pisze perkusista The Beatles.



Oprócz dziesiątek płyt znajdujących się w dyskografii muzyka, znalazło się w jego życiu także miejsce na książki. Dotąd jest autorem sześciu książek-albumów - "Postcards from the Boys", "Photograph", "Another Day In The Life" oraz "Painting Is My Madness", "Painting is my Madness Too" (albumy z obrazami) oraz kroniki zatytułowaną "Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs", która opisuje różne wcielenia zespołu All Starr Band na przestrzeni dekad. Nowa książka Ringo kosztuje 60 dolarów, jest także wersja z autografem muzyka dostępna za 495 dolarów.