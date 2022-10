Rihanna ( posłuchaj! ) w maju tego roku po raz pierwszy została mamą. Teraz została przyłapana idąc wraz z partnerem, ASAP Rockym na imprezę z okazji jego 34. urodzin. I znów - przyćmiła wszystkich!

Na przyjęciu u Rocky'ego dominowała czerń - w końcu było to utrzymane w eleganckim klimacie spotkanie. Rihanna założyła suknię z wysokiem rozcięciem dołu, odsłaniając udo oraz ramię.

Zdjęcie Rihanna kusi udem / Backgrid/East News / East News

Zdjęcie Paparazzi fotografowali parę wychodzącą z imprezy / Backgrid/East News / East News

Niedawno poinformowano, że wokalistka będzie główną gwiazdą przyszłorocznego Super Bowl Halftime Show. Fani już cieszą się, że być może zwiastuje to jej powrót do muzyki.

Reklama

Według serwisu internetowego Hypebeast, z przeprowadzonych przez AceOdds kalkulacji wykonanych na podstawie danych pozyskanych z Google Trends, wynika, że w ciągu jednej nocy popyt na bilety na tę imprezę wzrósł o 9900 proc.

Tak wielkie zainteresowanie występem Rihanny po części wynika stąd, że artystka nazywana Królową Popu wystąpi na żywo po raz pierwszy od ponad 5 lat. Do tego swój ostatni album muzyczny, zatytułowany "Anti", wydała w 2016 roku.

Nie wiadomo jeszcze, jakie piosenki Rihanna zaśpiewa. Czasu na występ będzie niewiele, może ok. kwadransa. Wskazówką może być ranking jej piosenek najczęściej odtwarzanych w serwisie Spotify. Byłyby to: "This Is What You Came For", "Needed Me", "Umbrella" i "We Found Love".

Zobacz też:

Klaudia Kulawik podbiła "Mam talent", gdy miała 11 lat. Co robi teraz?

Roxie Węgiel pozuje w skąpym stroju kąpielowym. Jak zareagowali fani?