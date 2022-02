W mediach pojawiły się zdjęcia z Nowego Jorku, gdzie Rihanna po raz pierwszy odsłoniła swój ciążowy brzuch. Na ulicach Harlemu pokazała się w różowym płaszczu rozpiętym w kluczowym miejscu.

Wokalistce towarzyszył jej partner - 33-letni raper A$AP Rocky, który dorastał w tej dzielnicy Nowego Jorku. To właśnie on jest ojcem dziecka, a niedawno nazwał gwiazdę "miłością swojego życia".

Para spotyka się od 2021 r., oficjalnie raper potwierdził to w wywiadzie w maju.

Wcześniej Rihanna była związana z m.in. Chrisem Brownem (burzliwa relacja zakończyła się, gdy krewki wokalista ją pobił), raperem Drakiem ( posłuchaj! ) i biznesmenem Hassanem Jameelem.

Z kolei A$AP Rocky (naprawdę nazywa się Rakim Athelaston Mayers) spotykał się z raperką Iggy Azaleą ( sprawdź! ) i modelką Chanel Iman. Rocky poprzedzał pochodzącą z Barbadosu Rihannę w 2013 r. podczas jej trasy "Diamonds World Tour".

Rihanna jest w ciąży. Co z jej nową płytą?

Większość fanów cieszy się ze szczęścia swojej idolki, ale niektórzy są bardziej zaniepokojeni co z następcą albumu "ANTI" z 2017 roku, który wciąż się nie ukazał.



W lutym 2020 r. żartowała, że lubi zmuszać swoich fanów do czekania, ale minęły dwa lata od tej wypowiedzi, a dalej nie ukazała się nowa muzyka piosenkarki.



We wrześniu 2021 roku Rihanna mówiła o śmiałych eksperymentach, na które pozwala sobie w nowych piosenkach.

"Nie spodziewacie się, co usłyszycie. Wbijcie to sobie do głowy. Naprawdę eksperymentuję" - zapowiadała.

"Muzyka jest jak moda. Powinnam móc nosić co tylko zechcę, tak samo jest z muzyką. Dobrze się bawię i to będzie zupełnie co innego"

Ponieważ fani nadal oczekują nadejścia kolejnego albumu Rihanny, w sieci pojawiło się mnóstwo memów na temat jej nowej płyty. Poniżej kilka z nich.

