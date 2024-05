Nowy longplay Oxygen Destroyer, którego nazwa pochodzi od broni, która zabiła Godzillę w japońskim filmie "Godzilla: Król powrotów" z 1954 roku, powstała w Toadhouse Recording, gdzie za konsoletą zasiadł Charlie Koryn. Miks i mastering w studiu Mercinary wykonał Noah Buchanan. Okładkę zaprojektował Lucas Korte (Shoggoth Kinetics).



"Przy pomocy riffów wielkich jak sam Godzilla, kolosalnych bębnów naśladujących kroki olbrzymów i wokali grzmiącymi pierwotną furią, Oxygen Destroyer przypuszcza dźwiękowy atak, który wprawi was w osłupienie. Muzyka ta to ucieleśnienie chaosu i siły zobrazowanych w klasycznych (japońskich) filmach z gatunku kaiju, które ożywia mityczne bitwy" - czytamy o nowym materiale death / thrashowego Oxygen Destroyer, którego brzmienie powinno przypaść do gustu fanom m.in. Vadera, Demolition Hammer, Morbid Saint, Absu i Angelcorpse.

Pierwszy od trzech lat album podopiecznych amerykańskiej Redefining Darkness Records ujrzy światło dzienne 9 sierpnia w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.



Singlem promującym materiał "Guardian Of The Universe" Oxygen Destroyer jest utwór "Shadow Of Evil", który możecie sprawdzić poniżej.



Oxygen Destroyer - szczegóły płyty "Guardian Of The Universe" (tracklista):

1. "Guardian Of The Universe (The Final Hope)"

2. "Drawing Power From The Empathetic Priestess"

3. "Shadow Of Evil"

4. "Thy Name Is Legion"

5. "Eradicating The Symbiotic Hive Mind Entity From Beyond The Void"

6. "Nightmarish Visions Of The Devil’s Envoy"

7. "Awaking The Malevolent Destroyer Of The Heavens And Earth"

8. "Banishing The Iris Of Sempiternal Tenebrosity"

9. "Exterminating The Ravenous Horde Of Perpetual Darkness And Annihilation".

Wideo Oxygen Destroyer - Shadow of Evil | Brutal Thrashing Kaiju Metal | NEW METAL SINGLE