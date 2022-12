Informację o śmierci Ricka Andersona przekazali jego koledzy z The Tubes . Nie podano przyczyny zgonu 75-letniego muzyka.

Basista był wśród założycieli The Tubes - grupa powstała w 1972 r. w San Francisco. Trzy lata później ukazał się ich debiutancki imienny album z utworami "White Punks On Dope" i "What Do You Want From Life?".

Wydany w 1983 r. singel "She's a Beauty" dotarł do 10. miejsca amerykańskiej listy przebojów. Klip do tej piosenki był często grany w początkach MTV.

Na przełomie lat 70. i 80. grupa cieszyła się sporym uznaniem za sprawą ekstrawaganckich występów na żywo.

W kwietniu 2022 r. zmarła występująca z zespołem wokalistka i modelka Re Styles, która była żoną perkusisty Prairie Prince'a i projektantką scenicznych kostiumów dla The Tubes.

