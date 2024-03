Nowy longplay mistrzów symfonicznego power metalu wyprodukował Alex Staropoli, klawiszowiec i lider Rhapsody Of Fire. Miksem i masteringiem w niemieckim studiu Greenman zajął się ponownie Sebastian "Seeb" Levermann.

"W porównaniu z wszystkimi poprzednimi albumami Rhapsody Of Fire, ten składa się wyłącznie z szybkich numerów, ani jednej ballady w zasięgu wzroku. Żadna z naszych płyt nie miała w sobie aż tyle czystego metalu!" - powiedział Staropoli.

Reklama

Grupa wypuściła już nowy singel do tytułowego utworu z "Challenge The Wind".

Rhapsody Of Fire z nową płytą "Challenge The Wind". "Padniecie z wrażenia"

"'Challenge The Wind', nowy singel Rhapsody Of Fire, to kolejny mocny muzyczny komunikat zespołu. Szybkość, żywiołowość, orkiestracje, niesamowite wokale i chóry; prawdziwie epicka i cudowna muzyka. Padniecie z wrażenia, bowiem cały album wstrząśnie wami do głębi!" - dodał lider Rhapsody Of Fire.

"Challenge The Wind", 14. longplay Włochów, będzie mieć swą premierę 31 maja nakładem niemieckiej AFM Records.

Teledysk do "Challenge The Wind" Rhapsody Of Fire możecie zobaczyć poniżej:

Wideo youtube

Sprawdźcie także opublikowany już w maju 2023 roku "Kreel's Magic Staff", pierwszy singel z nowego dokonania włoskiej formacji:

Wideo youtube

Rhapsody Of Fire - szczegóły albumu “Challenge The Wind" (tracklista):

1. "Challenge The Wind"

2. "Whispers Of Doom"

3. "The Bloody Pariah"

4. "Vanquished By Shadows"

5. "Kreel's Magic Staff"

6. "Diamond Claws"

7. "Black Wizard"

8. "A Brave New Hope"

9. "Holy Downfall"

10. "Mastered By The Dark".