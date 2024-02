Trzeci solowy longplay szwedzkiej wokalistki wyprodukował jej rodak Magnus Karlsson, gitarzysta m.in. niemieckiego Primal Fear, który wraz ze śpiewającym basistą Johanem Husgafvelem, prywatnie mężem Anette Olzon, wziął udział w nagraniach następcy albumu "Strong" (2021 r.). W sesji uczestniczył także perkusista Anders Köllerfors. Miksem "Rapture" zajął się ponownie ceniony duński producent Jacob Hansen.

"'Rapture' gładko porusza się po różnych gatunkach muzycznych, od symfonicznego do melodyjnego power metalu ze szczyptą melodyjnego death metalu, zachowując nieodparcie chwytliwą esencję" - czytamy w notce informacyjnej.

Nowy materiał Anette Olzon, która z Janim Liimatainenem, byłym gitarzystą fińskiej grupy Sonata Arctica, współtworzy również zespół The Dark Element, trafi na rynek 10 maja nakładem włoskiej Frontiers Records.

Szwedka podzieliła się już z fanami "Heed The Call", pierwszym singlem z nowej płyty. Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Anette Olzon Heed The Call (Lyric Video)



Anette Olzon i nowy album "Rapture" (tracklista):

1. "Heed The Call"

2. "Rapture"

3. "Day Of Wrath"

4. "Requiem"

5. "Arise"

6. "Take A Stand"

7. "Cast Evil Out"

8. "Greedy World"

9. "Hear My Song"

10. "Head Up High"

11. "We Search For Peace".