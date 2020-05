Rezerwat: Nowa wersja "Zaopiekuj się mną" ostatnim dziełem Andrzeja Adamiaka

Miesiąc po niespodziewanej i nagłej śmierci Andrzeja Adamiaka, wokalisty, basisty i lidera grupy Rezerwat, do sieci trafia jego ostatnie dzieło - teledysk do specjalnej wersji największego przeboju "Zaopiekuj się mną".

Andrzej Adamiak (Rezerwat) pożegnał się nową wersją swojego największego przeboju /Karol Makurat / Reporter

"Dziś przed godziną 11. nagle i przedwcześnie zmarł Andrzej Adamiak. Lider zespołu Rezerwat, a przede wszystkim mój tata" - taki post podpisany przez Bartosza Adamiaka pojawił się 8 kwietnia na oficjalnym profilu formacji.

Reklama

Muzyk zmarł w wieku 60 lat. Przyczyną śmierci była sepsa wywołana pęknięciem wyrostka robaczkowego i zapaleniem otrzewnej.

Miesiąc później do sieci trafił teledysk do przeboju "Zaopiekuj się mną". W tej wersji Andrzej Adamiak naśladował głosem wszystkie instrumenty.

Za klip do specjalnego wykonania odpowiada Piotr Smoleński, który pracował wcześniej z m.in. Piotrem Rubikiem, Donatanem i Cleo, grupą Enej, Eweliną Lisowską, Honoratą Skarbek, Justyną Steczkowską, Sylwią Grzeszczak, Anitą Lipnicką, Łukaszem Zagrobelnym, Stanisławem Sojką, Fiolką Najdenowicz, Olą Szwed, Ivanem Komarenko, gwiazdami hip hopu - Miuoshem, DonGuralesko, Tede, Sokołem, Trzecim Wymiarem, Chadą, Borixonem, Kalibrem 44 oraz czołówką zespołów world music.



Clip Rezerwat Zaopiekuj się mną (Wersja Specjalna)

"30 marca 2020 r. skontaktował się ze mną Andrzej Adamiak. Znaliśmy się od wielu lat, pracowaliśmy wspólnie przy kilku projektach. Andrzej wysnuł słuszne przypuszczenie, że w dobie pandemii nie mam szczególnie dużo zleceń. Zapytał czy chciałbym nakręcić klip, do nowej wersji największego przeboju zespołu Rezerwat - 'Zaopiekuj się mną'. Nie tylko szacunek i sympatia do Andrzeja spowodowały, że decyzję podjąłem w sekundę. W obecnej sytuacji człowiek robi wiele żeby mieć powód do wyjścia z domu" - opowiada Piotr Smoleński.

"1 kwietnia zdzwoniliśmy się i uzgodniliśmy ogólny zarys scenariusza. Od 5 kwietnia zaczęliśmy zdjęcia w opustoszałej Warszawie. Klip zrealizowany miniaturowym, pandemicznym składem, przy zerowym budżecie. Klaudia Winiarska - aktorka, Michał Szewczykowski - scenariusz, operator drona, oraz ja, w swojej tradycyjnej roli reżysera - operatora. Nagle zaczęło się robić dziwnie. Kontakt z Andrzejem się urwał, nie odzywał się, nie podrzucał swoich pomysłów. Jego telefon milczał, obiecane materiały, które miał nagrać, nie dotarły do mnie nigdy. Pracowaliśmy jednak dalej. W poniedziałek okazało się, że nie robimy kolejnego projektu z Andrzejem, lecz nagrywamy jego epitafium" - zdradza szczegóły reżyser.

"Dzisiaj chcemy się nim podzielić ze wszystkimi: rodziną, przyjaciółmi i fanami twórczości Andrzeja. Mamy ogromną nadzieję, że Andrzejowi spodoba się to, co zobaczy" - dodaje Smoleński.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rezerwat Twoje czary

Przypomnijmy, że Rezerwat powstał w 1982 roku w Łodzi i był jednym z najpopularniejszych zespołów lat 80. i 90. w Polsce. Czołową postacią grupy był jej założyciel, wokalista, gitarzysta basowy i autor większości materiału - Andrzej Adamiak.

Zespół ma na swoim koncie blisko milion sprzedanych płyt długogrających. Dodatkowo, ponad milion składanek z ich utworami znajduje się w polskich domach.

Wideo Rezerwat - Zaopiekuj się mną (HQ)

Dotychczas Rezerwat wydał - nie licząc kompilacji - trzy autorskie albumy: "Rezerwat" (1984) oraz "Serce" (1987). Status przebojów zyskały takie utwory, jak m.in. "Obserwator" ( posłuchaj! ), "Zaopiekuj się mną'', "Parasolki" ( posłuchaj! ) czy "Kocha ciebie niebo".



Ostatnia płyta formacji - "Dotykaj" - ukazała się 15 kwietnia 2016 roku. Promował ją singel "Fortepiany" ( posłuchaj! ).

Muzyk był też członkiem składów Czerwony Kapturek i Omen.

Zdjęcie Andrzej Adamiak w 2012 r. / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM