Reni Jusis i Rafał Zawierucha razem. Zobacz wideo "Laisse tomber les filles" do projektu "Je Suis Reni"

"Je Suis Reni" to nowy projekt Reni Jusis zbierający jej ulubione piosenki francuskie w zaskakujących wersjach. W live sesji do utworu "Laisse tomber les filles" gościnnie pojawił się aktor Rafał Zawierucha, znany z m.in. roli w "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino.

Przygoda Reni Jusis z muzyką francuską trwa od wielu lat, jednak dopiero teraz wokalistka, wraz z nowym akustycznym zespołem, chce podzielić się swoimi interpretacjami z publicznością.

Sporą niespodzianką będą nowe polskie przekłady znanych francuskich kompozycji, które napisał Maciej Zakliczyński, teatrolog, pisarz, znany szerszej publiczności jako choreograf w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Do pierwszej odsłony projektu, Reni zaprosiła aktora Rafała Zawieruchę. Efekt ich "filmowej" współpracy zobaczyć można w live sesji do piosenki autorstwa Serge'a Gainsbourga pt. "Laisse tomber les filles". Utwór zyskał światowy rozgłos dzięki Quentinowi Tarantino, który umieścił go na ścieżce dźwiękowej w swoim filmie "Grindhouse: Death Proof".

Przypomnijmy, że Zawierucha zagrał w ostatnim filmie Tarantino - "Pewnego razu w Hollywood", w którym wcielił się w Romana Polańskiego.

20 sierpnia Reni Jusis z nowym projektem wystąpi w Katowicach na dziedzińcu P23. W najbliższym czasie ukaże się również zapis koncertu online "Je Suis Reni" powstały w ramach dotacji Narodowego Centrum Kultury w programie "Kultura w sieci".

