Fani Boba Dylana o zasobnym portfelu mają okazję wejść w posiadanie unikatowego przedmiotu. Po raz pierwszy w historii do sprzedaży trafił odręcznie napisany tekst "Desolation Row" - jednej z najbardziej znanych piosenek legendarnego artysty. Jak donosi serwis "TMZ", sprzedawcą jest pragnący zachować anonimowość mężczyzna, który od dziecka przyjaźni się z Dylanem. Gwiazdor estrady ponad 20 lat temu miał podarować mu kilka rękopisów tekstów swoich utworów.

"Desolation Row" to dziewiąty i ostatni utwór z szóstego studyjnego albumu Dylana "Highway 61 Revisited" z 1965 roku. Krążek znalazł się na czwartym miejscu w rankingu albumów wszech czasów prestiżowego amerykańskiego magazynu "Rolling Stone". Należy się spodziewać, że tekst tej piosenki zostanie sprzedany za bajońską sumę. Pamiątki związane z Dylanem wciąż są bowiem w cenie.

Dwa lata temu tekst do piosenki "The Times They Are A-Changin" sprzedano na prywatnej aukcji za rekordowe 2,2 mln dolarów. Z kolei w lipcu, z okazji 60. rocznicy powstania innego klasyka Dylana "Blowin' in the Wind", na aukcję w Londynie trafił jedyny egzemplarz płyty, na której znalazło się nagranie utworu w nowej aranżacji. Zwycięzca licytacji zapłacił niemal 2 milionów dolarów.

Sam Dylan też wciąż zbija fortunę na swojej twórczości. W grudniu 2020 roku świat obiegła informacja, że artysta sprzedał prawa do ponad 600 utworów firmie Universal Music Publishing Group. Szacuje się, że umowa opiewała na astronomiczna kwotę 300 milionów dolarów.

