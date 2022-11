Wylicytowane listy artysty pochodzą z lat 1957-1959. Ich adresatką jest szkolna sympatia Dylana, rudowłosa Barbara Ann Hewitt. Korespondencja ujawnia jego oczekiwania od życia. Przyszły gwiazdor pisze m.in. o planach zmiany nazwiska i pyta ukochaną, co sądzi o pseudonimach "Little Willie" i "Elston", zdradza też, że chciałby sprzedać milion płyt i pojawić się w programie telewizyjnym "American Bandstand" przed tłumem wrzeszczących dziewcząt.

Ponadto w swoich listach młody muzyk i poeta zaprasza Barbarę Ann Hewitt na koncert Buddy'ego Holly'ego, dedykuje jej fragmenty poezji oraz opowiada o rzeczach, które nastolatków absorbują od pokoleń - samochodach, ciuchach i muzyce. Wydaje się przy tym, że nie był zbyt stały w uczuciach, a może kochał się bez wzajemności? W jednym z ostatnich listów przyszły noblista poprosił bowiem ukochaną o zwrot zdjęć, które jej wysłał.

Trzeba przyznać, że swoje plany 81-letni dziś Dylan zrealizował z nawiązką. Artysta ma na koncie ok. 125 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. Pierwszą, zatytułowaną "Bob Dylan", wydał 19 marca 1962 roku. Sprzedała się wówczas nie w milionie, a w kilku tysiącach egzemplarzy. Kilka miesięcy po jej wydaniu, dokładnie 2 sierpnia 1962 roku, muzyk oficjalnie zmienił nazwisko.

Listy i wiersze Boba Dylana sprzedane!

Zbiór listów Dylana do ukochanej odkryła w 2020 roku córka Barbary Ann Hewitt. Jak donosi agencja prasowa Associated Press, kolekcję nabyła księgarnia Livraria Lello & Irmao, powszechnie znana jako Lello Bookstore z Porto. Transakcję sfinalizowano 17 listopada podczas sesji aukcyjnej organizowanej przez RR Auction, a właściciel księgarni ogłosił to dwa dni później w mediach społecznościowych. Oświadczył przy tym, że planuje zachować archiwum, by udostępniać je fanom Dylana i naukowcom.

Na wspomnianej aukcji sprzedano również kilka innych pamiątek po Dylanie, w tym archiwum 24 wierszy "Poems Without Titles" ("Wiersze bez tytułów"). Dylan pisał je na początku lat 60., gdy studiował na University of Minnesota. Ten rarytas wylicytowano za blisko 250 tys. dolarów.