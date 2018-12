Red Lips na święta. Zobacz teledysk "Zabierz mnie na święta"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Zabierz mnie na święta", która zapowiada EP-kę "Red Lips na święta".

Ruda przygotowała świąteczny prezent z grupą Red Lips /materiały prasowe

"W święta Bożego Narodzenia nawet niegrzeczne dziewczyny i chłopaki stają się bardziej pokorni i nastrojowi. Tak stało się z nami - Red Lipsami. Pomysł na świąteczny prezent dla fanów pojawił wtedy, kiedy Ruda zyskała nową ksywę Rudolf. Jednak dopiero teraz udało się ten plan w pełni zrealizować" - czytamy.

Wspomniana Joanna "Ruda" Lazer jest wokalistką grupy Red Lips, na czele której stoi z mężem, gitarzystą i kompozytorem - Łukaszem Lazerem.

EP-ka "Red Lips na święta" zawiera autorski utwór "Zabierz mnie na święta" i dwa gwiazdkowe bonus tracki: "Jest taki dzień" (Czerwone Gitary) oraz jedna z najpiękniejszych kolęd świata "Cicha noc" a całość zachowana jest w formule słynnych już koncertów "MTV Unplugged".

"Przez cały grudzień, raz w tygodniu, w każdy piątek pojawiać się będą w sieci premierowe wideoklipy, które oddają nastrój tej akustycznej, świątecznej atmosfery, która towarzyszyła nam w studio nagraniowym, gdzie już w październiku jedliśmy śledzia i popijaliśmy czerwony barszczyk z uszkami" - mówią liderzy grupy.

Na wiosnę tego roku Joanna "Ruda" Lazer wzięła udział w dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" ostatecznie zajmując piąte miejsce.

Największym przebojem Red Lips jest nagrodzona opolską SuperJedynką piosenka "To co nam było" (ponad 33 mln odsłon). Grupa ma w dorobku dwie płyty: "To co nam było" (2013) i "Zmiana planu" (2016) oraz współpracę z m.in. Kozak System i zespołem Łobuzy.

