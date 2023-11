Po kilkuletniej przerwie zespół Red Lips powrócił zaprezentowanym na festiwalu w Sopocie utworem "Dzika rzeka" ( posłuchaj! ). Kolejną piosenką była "Kochana rycz" , a teraz grupa wypuściła premierowy numer "Dobry wiatr" .

"Wyrywa się z szablonów i nie pozwala zamknąć w żadnej szufladzie z napisem pop, rock czy rap. Ten singel zwiera elementy w wszystkich powyższych gatunków i zaskakuje niespotykaną strukturą brzmień kontrastujących miedzy sobą, od gitarowych rifów, aż po kojące warstwy, które kołyszą jak ciepły wiatr w letni dzień" - czytamy.

Za piosenkę tradycyjnie odpowiada małżeństwo: wokalistka Joanna "Ruda" Lazer (tekst) i gitarzysta Łukasz Lazer (muzyka, produkcja).



"Moje ostatnie testy wywołały wielkie poruszenie wśród kobiet. Otrzymałam jasną odpowiedź, że te piosenki są dla nich ogromnym wsparciem i motywacją. Rezonują z nimi. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że są one potrzebne i że wybrana przeze mnie droga jest właściwa, a każdy kolejny krok na niej jest niezwykle ważny dla mnie i innych kobiet" - opowiada Ruda.

Kim jest Ruda z Red Lips?

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Dorobek płytowy Red Lips zamyka album "Ja wam zatańczę" z 2019 r. Statusem największego przeboju wciąż cieszy się tytułowa piosenka z debiutanckiego materiału "To co nam było" (2013), która ma ponad 37 mln odsłon.