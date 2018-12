Red Lips i Jan Borysewicz razem ("Gdy nie dzwonisz")

Grupa Red Lips i gitarzysta Lady Pank Jan Borysewicz nagrali wspólnie singel "Gdy nie dzwonisz".

Kompozycja "Gdy nie dzwonisz" to utwór Jana Borysewicza, do której tekst napisał Wojciech Byrski. Pisał on słowa do piosenek takich wykonawców, jak m.in. Lady Pank, Bracia, IRA, De Mono, Natasza Urbańska, Ania Wyszkoni i Patryk Kumór.

"Pierwsza jej studyjna wersja powstała już dosłownie w 24 godziny po tym, jak Janek przedstawił nam próbne nagranie linii melodycznej wraz z tekstem. Chwile później powstała gitarowa, a jednocześnie bardzo nastrojowa aranżacja, na której Ruda subtelnie położyła swój wokal. Po wysłuchaniu wspólnie z Jankiem stwierdziliśmy, że zabrzmiała jak polska Sheryl Crow - wyszło pięknie" - zachwala Łukasz Lazer, producent i gitarzysta Red Lips.

"Jan Borysewicz to legenda polskiej muzyki rockowej, to dla mnie ogromny zaszczyt wykonywać jego utwór, jeszcze kilka lat temu nie śniłam nawet o tym, że będę miała okazję go poznać osobiście, teraz Janek gra solo we wspólnie wykonywanej przez nas piosence. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego i dlatego wybraliśmy na datę premiery równie wyjątkowe okoliczności - to nasz gwiazdkowy prezent dla fanów" - wyjaśnia wokalistka Joanna "Ruda" Lazer.

Dla Rudej było to już kolejne spotkanie z Janem Borysewiczem. Pierwsze wydarzyło się przy okazji albumu "Kawa i dym" gitarzysty, gdzie wokalistka zaśpiewała w utworze "Zostanę z tobą na zawsze".

Muzycy wspólnie wystąpili także podczas jubileuszowego koncertu Kombii "Królowie życia". W Ergo Arenie w Gdańsku wspólnie wykonali przebój "Pokolenie".

