Reaping Asmodeia po nagraniach albumu "Darkened Infinity"

Album "Darkened Infinity" tria z Minneapilis zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Zacka Ohrena (m.in. Machine Head, All Shall Perish, Carnifex) w studiach Castle Ultimate i Sharkbite.

Następca płyty "Impuritize" (2017 r.) ujrzy światło dzienne 15 października nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, cyfrowo).

Nowy longplay Reaping Asmodeia promuje już singel “False Awakening". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Reaping Asmodeia False Awakening

Oto program albumu "Darkened Infinity":



1. "Parasight"

2. "Epoch Of Choler"

3. "False Awakening"

4. "Lamentations"

5. "Simulacra"

6. "Terpsichorean Flume"

7. "Dreamcaster"

8. "The Forge Of Moira"

9. "Switching Shadows"

10. "Oneironautic Oblivion"

11. "Aberration"

12. "The Consequence Of Being".