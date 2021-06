Raye z nowym hitem "Call On Me"

Raye prezentuje nowy utwór "Call On Me", który wkrótce może zawładnąć listami przebojów. Producentem kawałka jest Billen Ted.

Raye zaprezentowała nowy przebój /JMEnternational /Getty Images

Reklama

Jak wspomina Raye:

Reklama

"Napisałam 'Call On Me' w dniu, w którym moja siostra przechodziła przez coś bardzo intensywnego i patrzenie na jej cierpienie naprawdę złamało mi serce. Najprościej mówiąc, ten utwór jest dla niej. W tekście jest apel, że jeśli nie czujesz się dobrze, zadzwoń, a będę do dyspozycji, pozwolę wszystko naprawić i zaopiekuję się tobą".

W ciągu ostatnich miesięcy Raye zanotowała dwa hity w Top5 UK: "Bed" z Joelem Corrym oraz "Secrets" z DJ Regardem - ten utwór był nominowany też do 2021 BRIT Award w kategorii najlepszy brytyjski utwór. "Bed" spędziło dziewięć tygodni w Top10 i ma już status srebrnej płyty. "Tequila" z Jax Jonesem i Martinem Solvegiem zanotowała ponad 126 mln streamów i ma status złota na Wyspach, a "Regardless"ma ponad 80 mln odtworzeń na całym świecie oraz sukcesy na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Polsce.

Clip Rachel Keen Call On Me

Raye znajduje się obecnie w Top 130 najpopularniejszych artystów na świecie w Spotify, a miesięcznie może liczyć na ponad 22 mln słuchaczy. Cały dotychczasowy katalog artystki to ponad 1,4 miliarda odsłuchów. Raye ma na koncie podwójną platynę, trzy platyny, dwa złote i pięć srebrnych singli.

Pisała piosenki dla takich gwiazd jak John Legend, Major Lazer, Charli XCX, Little Mix, Hailee Steinfeld, Quavo, Normani, Ellie Goulding, Jax Jones, Khalid, 6LACK i Jessie Reyez, pracowała też z największymi songwriterami i producentami, w tym m.in. takimi jak David Guetta, Diplo, Bloodpop, Andrew Watt, Jin Jin, Kamille, Julia Michaels, Fraser T Smith, Fred Ball i Justin Trantor. Współtworzyła utwór "Bigger" Beyonce. W 2019 otrzymała The BMI Impact Award za "przełomowy artyzm, kreatywną wizję i wpływ na kształtowanie przyszłości muzyki".

Brit Awards 2021: Gwiazdy na ściance 1 / 17 Dua Lipa Źródło: Getty Images Autor: JMEnternational udostępnij

W 2017 zajęła trzecie miejsce w BBC Sound of, rok późnej otrzymała nominację do BRIT za utwór nagrany z Jax Jonesem.



Instagram Post