Raye tańczy w klipie do "Regardless". "Na smutno i na wesoło"

W sieci pojawił się oficjalny teledysk do singla Raye "Regardless" z gościnnym udziałem Rudimental.

Raye pokazała teledysk do "Regardless" /Faith Alyward /materiały prasowe

Utwór pochodzi z wydanej pod koniec 2020 EP-ki "Euphoric Sad Songs". Na "Euphoric Sad Songs" trafiło 9 utworów, nad którymi wokalistka pracowała przez ostatni rok.

"Ten projekt to podróż przez 9 etapów żalu. Pierwsza piosenka to dość epicka power ballada, a potem dochodzimy do ostatniego kawałka, w którym można stwierdzić z pełnią szczerości, że twoje serce jest uleczone. Jestem bardzo dumna z tego wydawnictwa i nie mogę doczekać się, aż posłuchacie go w całości. Mam nadzieję, że spodoba się wam ten wycinek mojej duszy" - tak Raye mówi o albumie.



"Euphoric Sad Songs" to m.in. świetnie przyjęte single "Please Don't Touch" czy "Natalie Don't" - współczesna odpowiedź na "Jolene" Dolly Parton. Na wydawnictwo trafiły także utwory nagrane wspólnie z DJ Regardem czy Rudimental.



"Mini-album jest idealną propozycją do tańczenia na smutno i na wesoło" - można przeczytać w opisie. Oglądając klip do przeboju "Regardless", można zresztą zainspirować się układem choreograficznym, który artystka przedstawiła w teledysku.

Clip Rachel Keen Regardless

O tym, jak prezentuje się "Regardless" w wersji akustycznej, można przekonać się, oglądając Bathroom Session, które artystka zrealizowała we współpracy z WaterAid i "Clash Magazine".



Wideo RAYE - Bathroom Session (Water Aid x CLASH)

W 2020 Raye zanotowała kilka ważnych sukcesów. Jej utwór "Secret" z DJ Regardem trafił do Top 10 zestawienia singli w Wielkiej Brytanii i zdobył ponad 160 mln streamów. "Tequila" z Jaxem Jonesem i Martinem Solveigiem otrzymała tytuł srebrnej płyty w UK, a na całym świecie zdobyła ponad 60 mln streamów. "Natalie Don't" trafiło na playlisty Capital FM i BBC Radio 2, a BBC News okrzyknęło utwór "funkowym, współczesnym spadkobiercą" wielkiego hitu Dolly Parton "Jolene".