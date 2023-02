"'My 21st Century Blues' to zbiór osobistych, poruszających utworów - stworzonych przez Raye dla Raye, ale również dla wszystkich, którzy zmagali i zmagają się z przeciwnościami losu" - czytamy w zapowiedzi.

"'My 21st Century Blues'. Mój debiutancki album. Moja brzydka, skomplikowana, piękna mozaika stworzona z rozbitych kawałków szkła z ostatnich siedmiu lat mojego życia. Lęki i traumy, lekarstwa, nieprzefiltrowane myśli. Ta muzyka towarzyszyła mi przez najtrudniejsze chwile, napisana bez strachu, bezinteresownie, z miłością, wśród łez. Mam nadzieję, że będzie takim samym lekarstwem dla innych, jakim była dla mnie. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Mój pierwszy album" - komentuje wokalistka.

Reklama

Album zawiera m.in. światowy hit "Escapism." To bezkompromisowa opowieść o radzeniu sobie ze złamanym sercem za pomocą narkotyków, seksu i alkoholu. Singel pokrył się złotem w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Australii, Finlandii, Danii i Nowej Zelandii.

Album Raye składa się z 13 utworów, głęboko osobistych, poruszających szereg najtrudniejszych tematów, od bolesnych doświadczeń w branży muzycznej, po wykorzystywanie seksualne, gwałt, relacje z ciałem czy uzależnienia. Na płycie znalazły się nowe utwory "Buss It Down.", "Ice Cream Man." i "Five Star Hotels." z brytyjską wokalistką alt-R&B - Mahalią.

Clip RAYE Escapism. - & 070 Shake

"Niektóre z tych piosenek trzymałam w szufladzie od lat, nadszedł czas, żeby się nimi podzielić. Wcześniej mówiono mi, że to zbyt niewygodne i że publiczność nie zechce tego słuchać. Album nie ma jednej muzycznej linii przewodniej, był kreacją tego, co wydawało mi się właściwe dla historii, którą chcę opowiedzieć. Czułam wolność" - tłumaczyła Raye.

Raye zagra koncert w Polsce

Raye jest obecnie w trasie z Lewisem Capaldim jako gość specjalny jego wyprzedanej trasy koncertowej, a następnie wyruszy w swoją własną trasę "My 21st Century Blues World Tour", która rozpocznie się w Europie, a w marcu zagra pięć wyprzedanych koncertów w Ameryki Północnej.

W Warszawie artystka zagra 24 listopada.