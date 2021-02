"Rasputin" Boney M. w nowej wersji. Utwór podbija TikToka

Singel "Rasputin" Boney M. to klasyk disco, który ostatnio zdobył nową, zaskakującą popularność na TikToku.

Boney M. podbijali dyskoteki z hitem "Rapustin" /Peter Bischoff /Getty Images

Utwór został użyty w aplikacji 2,5 miliona razy! Wywołało to wybuch nowej popularności piosenki w serwisach streamingowych, w których utwór jest odtwarzany 600 tysięcy razy dziennie! Piosenka dotarła też do pierwszej dwudziestki na globalnej liście najczęściej wyszukiwanych utworów w aplikacji Shazam.

W latach 70. i 80. Boney M. sprzedali 150 milionów płyt na całym świecie. Zdołali zgromadzić miliony fanów, dzięki takim hitom jak: "Daddy Cool", "Rivers of Babylon", "Sunny" oraz oczywiście "Rapustin". Teraz Majestic, we współpracy z oryginalnymi twórcami, prezentuje nową wersję singla na rok 2021. Artyści połączyli wpadające w ucho wersy z house'owym bitem i jest to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Majestic to DJ i prezenter w radiu KISS FM. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu brzmieniu, producent podbił Wielką Brytanię hitem "Naughty Sesh", który na ten moment ma ponad 40 milionów odtworzeń. Artysta może także pochwalić się 40 tysiącami fanów na Instagramie i 14 tysiącami obserwujących w platformie TikTok. Jego ostatni singel "Me & U" był grany w takich radiach jak między innymi: BBC Radio 1, KISS FM oraz Capital.

